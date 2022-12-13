Барбоза заявил, что основными кандидатами на пост главного тренера сборной Португалии являются Феррейра и Жезуш

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о том, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш может быть отправлен в отставку.

«У Сантуша контракт до 2024 года. Если федерация хочет прервать с ним сотрудничество, то надо расторгнуть соглашение. Сантуш заявил, что хочет продолжать работать в сборной Португалии. У него есть очень важное достижение. Мы с ним впервые выиграли чемпионат Европы. Конечно, мы всегда хотим больше. Попадание в четвертьфинал чемпионата мира у нас уже считается недостаточным. Но Сантуш до сегодняшнего дня сумел сочетать разные интересы», — приводит «РБ Спорт» слова Сантуша.

Также он ответил на вопрос об основных кандидатах, которые могут возглавить сборную Португалии.

«Главный тренер «Палмейрас» Абел Феррейра. О нем много говорят. У нас есть Жорже Жезуш, который сейчас в «Фенербахче». Еще можно назвать Витора Перейру, который работал в Китае и Турции», — добавил агент.

Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году. Под руководством 68-летнего специалиста команда выиграла Евро-2016, а на чемпионатах мира доходила до 1/8 и 1/4 финала.