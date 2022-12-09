Барбоза заявил, что с Рамушем сборная Португалии играет компактно и не зависит от Роналду

Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза оценил шансы сборной Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022 в Катаре против сборной Марокко, а также поделился мнением о нападающем Гонсалу Рамуше.

«Я не думаю, что это будет легкий матч для сборной Португалии, шансы 50 на 50. Марокко — сильная сборная, не случайно обыграли сборную Испании, одну из сильнейших сборных в Европе. Нельзя недооценивать сборную Марокко, они после тяжелой игры отдыхали и восстановились, никакого перевеса у Португалии не будет. Если выйдем в полуфинал, то хотелось бы встретиться с Англией, она послабее Франции, которые являются действующими чемпионами мира. Действительно был серьезный разговор, что Роналду может покинуть сборную из ЧМ-2022, если не выйдет в стартовом составе. Он угрожал, но сразу потом отказался от этого. Не думаю, что после игры Рамуша, он может что-то требовать», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Он также заявил, что всегда тяжело признавать, когда суперзвезды завершают карьеру. По его мнению, Роналду тоже не исключает ухода.

«Команда играет намного лучше с Гонсалу Рамушем, безусловно. С ним более компактно играют, нет зависимости от Роналду. Криштиану сейчас не в порядке, он мало играл до этого, не случайно его заменили же тогда. Теперь Рамуш будет играть в сборной постоянно», — добавил Барбоза.

21-летний Рамуш заменил Роналду в стартовом составе в матче со сборной Швейцарии (6:1) в рамках 1/8 чемпионата мира в Катаре.

10 декабря сборная Португалии встретится с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022. Начало — в 18:00.