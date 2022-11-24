Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 01:42

Батшуайи — о победе над Канадой: «Сегодня сборная Бельгии была не лучшей»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи прокомментировал победу над Канадой (1:0) в матче чемпионата мира-2022.

«Сегодня сборная Бельгии была не лучшей. Это еще не лучшая Бельгия. Я понимаю, что есть за что критиковать. Но есть и плюсы, начиная с результата. Хотя мы должны были забивать больше голов. Лично я рад, что стал автором первого гола. Это был действительно хороший пас от Тоби», — цитирует L'Equipe Батшуайи.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.

23&nbsp;ноября. Бельгия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:0. Бельгия с минимальным счетом победила Канаду, Куртуа отразил пенальти
Миши Батшуайи
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
0
Читайте также
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Азар: «Сборная Бельгии может играть лучше, но всегда приятно выиграть первый матч»

Де Брейне не согласен с тем, что был лучшим игроком матча против Канады