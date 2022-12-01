Батшуайи рассказал, что многие футболисты сборной Бельгии плакали после ухода Мартинеса

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи рассказал об эмоциях в раздевалки после того, как главный тренер команды Роберто Мартинес объявил об отставке.

«Мы удивлены его решением. Он сказал нам об этом, плача. Для некоторых игроков это тоже конец, многие плакали в раздевалке после матча», — приводит слова Батшайи ESPN.

1 декабря Роберто Мартинес после того, как бельгийцы не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2022 объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.