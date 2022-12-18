Бекхэм высоко оценил уровень футбола на чемпионате мира-2022 в Катаре

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Уровень футбола был невероятным. Я всегда был сторонником того, чтобы турнир проходил в середине сезона, так как знал, что игроки будут свежими, а уровень физической подготовки и энергии — выше.

Мне понравилась полузащита Марокко — то, в какую игру они играют. Джуд Беллингем и Букайо Сака хорошо выступили за сборную Англии. Килиан Мбаппе провел отличный турнир — всякий раз, когда он получает мяч, можно почувствовать подъем энергии на стадионе. А Лионель Месси — особенный человек как на поле, так и вне его. Вокруг него отличные товарищи по команде, но он был лидером, что заметно по каждой игре. Это особенное зрелище", — приводит Daily Mail слова Бекхэма.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.