Бельгия и Марокко не открыли счет в первом тайме матча ЧМ-2022, гол Зиеша был отменен

Бельгия и Марокко не открыли счет в первом тайме матча второго тура группы F чемпионата мира в Катаре — 0:0.

На 45+2-й минуте встречи полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш забил, но гол был отменен из-за офсайда, в котором находился защитник команды Ромен Сес.