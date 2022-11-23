Бельгия с минимальным счетом победила Канаду, Куртуа отразил пенальти

Бельгия с минимальным счетом победила Канаду в матче группового этапа чемпионата мира-2022 — 1:0.

Автором победного мяча в конце первого тайма стал нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи.

У канадцев был отличный шанс открыть счет в матче, но в начале первого тайма нападающий канадцев Альфонсо Дэвис не смог реализовать пенальти: его удар отразил голкипер Тибо Куртуа.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.