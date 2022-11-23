Бельгия — Канада: Батшуайи открыл счет в матче

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи открыл счет в матче группового этапа чемпионата мира против Канады.

Он отличился на 44-й минуте первого тайма матча — 1:0.

Форвард получил длинную передачу, выиграл силовую борьбу у защитника и мощно пробил мимо голкипера канадцев.