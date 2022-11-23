Бельгия — Канада: стартовые составы команд

Сборные Бельгии и Канады сыграют в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Стали известны составы команд на эту встречу.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрельд, Вертонген, Дендонкер, Витцель, Кастань, Карраско, Тилеманс, де Брюйне, Э.Азар, Батшуайи.

Канада: Борян, Витория, Миллер, Джонстон, Ларея, Хатчинсон, Эуштакиу, Бьюкенен, Дэвис, Хойлетт, Дэвид.