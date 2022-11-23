Судейство
23 ноября, 23:28
На 14-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Канада судейская бригада ошибочно зафиксировала положение «вне игры» у канадца Тейджона Бьюкенена, а затем ВАР Хуан Сото не вмешался в действия арбитра Дженни Сиказве.
Эпизод непростой, в нем участвовали несколько игроков обеих команд. Сначала Эден Азар сделал пас назад в направлении собственных ворот.
Мяч оказался у Бьюкенена, который в момент паса располагался за линией офсайда. Второй ассистент Арсенио Маренгула, занимавший неправильную позицию, отреагировал только на расположение канадца на поле, но не учел, что пас он получил от соперника.
Рефери Сиказве отреагировал на сигнал помощника и ошибочно зафиксировал положение «вне игры».
При этом до его свистка бельгийский защитник Ян Фертонген успел ударить Бьюкенена по голеностопу и сбить его.
То есть у судейской бригады были основания наказать сборную Бельгии 11-метровым ударом. Однако этого сделано не было. Видеоарбитры провели проверку. Это точно, потому что матч не возобновлялся около 35-40 секунд. Но почему-то ВАР не вмешался, и в итоге игра продолжилась.
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