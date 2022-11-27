Бельгия — Марокко: африканская команда забила второй гол в добавленное время

Нападающий сборной Марокко Закария Абухляль отличился в матче группового этапа ЧМ-2022 против Бельгии. Он отличился уже в добавленное ко второму тайму время — 2:0. Голевой пас ему отдал вингер марокканцев Хаким Зиеш. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре