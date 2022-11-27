Бельгия — Марокко: гол Хакима Зиеша отменен из-за офсайда

Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш открыл счет на 45+2-й минуте матча с Бельгией, но он был отменен из-за офсайда.

Зиеш закрутил мяч со стандарта на правом фланге и он влетел в ворота мимо Куртуа. Однако, после гола судья Сесар Артуро Рамос посмотрел ВАР и не засчитан взятие ворот, поскольку Ромен Сес находился в положении вне игры.