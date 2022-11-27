Сегодня, 15:15
Стали известны стартовые составы национальных команд Бельгии и Марокко на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Сборная Бельгии: Куртуа, Витсель, Де Брейне, Альдервейрелд, Кастань, Вертонген, Э. Азар, Батшуайи, Онана, Менье, Т. Азар.
Сборная Марокко: Буну, Хакими, Агер, Мазрауи, Унаи, Амрабат, Саисс, Буфаль, Зиеш, Амалла, Эн-Несири.
Матч между сборными Бельгии и Марокко начнется в 16.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования