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В воскресенье, 27 ноября сборная Бельгии сыграет против Марокко в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
Встреча пройдет на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе и начнется в 16.00 по московскому времени.
Сборные Бельгии и Марокко выступают в группе F с Хорватией и Канадой. В первом туре бельгийцы победили канадцев (1:0), а марокканцы сыграли вничью с хорватами (0:0).
Бельгия лидирует в группе F с 3 очками, Марокко идет на третьей строчке с 1 очком.
Следить за матчем Бельгия — Марокко вы можете в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru и канале «Матч Футбол 1».
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Основные источники исследования