Беллингем заявил, что время сборной Англии еще придет

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал поражение от Франции (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Еще долго будет больно. Вылетела команда, которая была лучше в тот вечер. Таким иногда бывает футбол. Но я все равно очень горжусь тем, как команда прикладывала усилия, боролась, а также игрой, которую мои партнеры показывали на протяжении всего турнира. Болельщики, спасибо вам за любовь и поддержку на протяжении последних недель. Вы с нами даже в сложные моменты. Мы используем этот опыт, чтобы продолжить расти как команда для будущих турниров. Продолжайте верить в нас. Наше время придет», — написал Беллингем в своих соцсетях.

14 декабря сборная Франции встретится с Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 (мск).