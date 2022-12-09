Бен Уайт покинул расположение сборной Англии в Катаре из-за конфликта с ассистентом Саутгейта

Защитник «Арсенала» Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира в Катаре из-за конфликта с ассистентом главного тренера национальной команды Стивом Холландом, сообщает Daily Star.

По информации источника, конфликт между Уайтом и Холландом произошел после того, как защитник пришел на командное собрание перед матчем группового этапа с национальной командой США (0:0), не зная важных данных о своей личной статистики и не распологая информацией о сопернике.

Также отмечается, что Уайт был недоволен тренировочной базой в Аль-Вакре и имел проблемы в коммуникации с товарищами по команде.

Ранее пресс-служба сборной Англии сообщила, что 25-летний футболист покинул расположение сборной по личным причинам и не вернется в команду до конца турнира.

Уайт дебютировал за сборную Англии в 2021 году в матче с Австрией и провел за нее четыре матча. На ЧМ-2022 он ни разу не вышел на поле.

10 декабря сборная Англии встретится с Францией в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.