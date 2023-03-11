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Сегодня, 13:46

Бензема отреагировал на слова Дешама про его отъезд из сборной Франции перед ЧМ-2022: «Какая наглость»

Бензема отреагировал на слова Дешама про его отъезд из сборной Франции перед ЧМ-2022
Виктория Кравченко
Карим Бензема
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Реала» Карим Бензема в соцсетях отреагировал на слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама о его отъезде из расположения команды.

Ранее специалист заявил, что футболист сам покинул расположение сборной Франции, так как не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря.

«Какая наглость», — написал Бензема в одной из соцсетей, выложив скриншот интервью Дешама, и сопроводив сообщение эмодзи клоуна.

Бензема был травмирован перед стартом ЧМ-2022, из-за чего был выведен из состава сборной Франции и не смог сыграть на турнире.

Дидье Дешам
Карим Бензема
Сборная Франции по футболу
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