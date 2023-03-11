Бензема отреагировал на слова Дешама про его отъезд из сборной Франции перед ЧМ-2022: «Какая наглость»

Бензема отреагировал на слова Дешама про его отъезд из сборной Франции перед ЧМ-2022

Нападающий «Реала» Карим Бензема в соцсетях отреагировал на слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама о его отъезде из расположения команды.

Ранее специалист заявил, что футболист сам покинул расположение сборной Франции, так как не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря.

«Какая наглость», — написал Бензема в одной из соцсетей, выложив скриншот интервью Дешама, и сопроводив сообщение эмодзи клоуна.

Бензема был травмирован перед стартом ЧМ-2022, из-за чего был выведен из состава сборной Франции и не смог сыграть на турнире.