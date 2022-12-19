Бэйл попал в список худших игроков ЧМ-2022 по версии L'Equipe

Французская газета L'Equipe опубликовала символическую команду составленную из худших игроков по оценкам издания, принимавших участие в чемпионате мира в Катаре.

Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс)

Защитники: Мэтти Кэш (Польша), Хоссейн Канаанизадеган (Иран), Буалем Хухи (Катар).

Полузащитники: Янник Карраско (Бельгия), Роберт Сков Ольсен (Дания), Крыстян Белик (Польша), Петр Зелиньски (Польша), Гарет Бэйл (Уэльс), Крепен Диатта (Сенегал).

Нападающий: Антони Контрерас (Коста-Рика).