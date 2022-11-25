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Сегодня, 12:50

Бэйл призвал показать школьникам в Уэльсе матч с Ираном на ЧМ-2022 вместо уроков

Виталий Косик
Корреспондент
Гарет Бэйл.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл призвал учителей школ в своей стране показать детям матч группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Ирана вместо уроков.

«Поскольку матч с Ираном начинается в 10 утра по времени Уэльса, если бы я был одним из учителей, я бы позволил детям посмотреть игру в школе. Я надеюсь, что наши учителя это сделают. Пребывание на чемпионате мира по футболу — это исторический момент для Уэльса. Мои знакомые, у которых есть дети, хотят, чтобы их ребенок посмотрел матч, но не хотят забирать детей из школы. Думаю, многие учителя вместо уроков включат игру, чтобы поддержать и подбодрить нас. Это можно назвать мини-уроком истории», — цитирует Бэйла PlanetSport.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Уэльса играет в группе B против США, Ирана и Англии. В первом матче группового этапа мундиаля команда сыграла против американцев (1:1).

Следующий матч валлийцев пройдет сегодня, 25 ноября, против сборной Ирана (13.00 мск).

Гарет Бэйл
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уэльса по футболу
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