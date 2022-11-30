Билялетдинов раскритиковал Азмуна за матч против США

Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» оценил игру иранского нападающего Сердара Азмуна в матче против сборной США (0:1) на чемпионате мира-2022.

— Игра длинными передачами — тоже тактика.

— Да, но только американцы не зевали и шансов азиатам не давали, всех накрывали. Сколько раз Азмун коснулся мяча?

— Пара подходов у него была.

— Пара... Какие-то касания мяча, и все. Просто неузнаваем! Его плотно держали, ничего не дали ему сделать. Он ни разу не открылся, хотя это его сильное качество. Для него не в диковинку отрываться от опекунов. Он так и в «Ростове» играл, и в «Зените».

— Он же был у вас в «Рубине».

— Да. Ему тогда было 18-19 лет. Совсем юный Сердар, еще не прокачанный, как говорится. Но тактически он уже делал такие вещи, на которые не были способны более опытные футболисты. То есть его сразу можно было найти пасом. Открывался очень здорово! Поэтому меня неприятно удивили его действия против американцев. Не случайно его заменили в перерыве.

— Деградирует как игрок?

— Ну... Это все-таки слишком громко сказано. Но в «Байере» он пока так себя и не нашел. КПД невысокий. Да и игровой тонус потерял. Видно, что опаздывает с анализом игровой ситуации. Не набрал свои оптимальные кондиции. В целом вся сборная Ирана не могла выйти за центр поля организованно... Так что тут претензии не только к Азмуну. Его партнеры, когда имели возможность ускорить игру, зачем-то начинали отдавать поперечные передачи. А после паузы — еще и назад...