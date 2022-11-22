Болельщик из России рассказал об отношении к демонстрации флага на ЧМ-2022 в Катаре

22 ноября, 15:09
Российский футбольный болельщик Юрий рассказал об отношении к демонстрации триколора на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«Мы приехали из Горячего ключа (Краснодарский край) на десять матчей. Поездку оплатил сам. Получилось накладно, потому что дорогой перелет и дорогое проживание. Только жилье стоит 200 долларов за сутки в официальной фан-деревне. Приехали вдвоем с братом. Хотелось бы болеть за Россию, но будем за Аргентину, — цитирует РИА «Новости Спорт» Юрия. — Грустно, что нет нашей сборной. Так бы болели за нее, с нашими фанатами. А так тут почти не видим российских болельщиков. Флаг России на плечах? Он не создает никаких проблем. Только положительные эмоции. Приветствуют, фотографируют» .
Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Все игры ЧМ-2022 пройдут на восьми стадионах в пяти городах.
Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах. Сборную России отстранили от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования