Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем против США на ЧМ-2022

Перед началом матча группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и США по традиции были исполнены национальные гимны стран-участниц.

Первым исполнялся гимн Ирана, который был освистан фанатами, находящимися на трибунах.

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека.

После этого Федерация футбола Ирана осудила данное сообщение и призвала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны.

После двух туров иранцы идут на втором месте с 3 очками, а американцы занимают третью строчку с 2 очками.