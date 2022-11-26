Болельщики сборных Англии и США станцевали под «Катюшу» на ЧМ-2022

26 ноября, 16:15
Болельщики сборных Англии и США станцевали под песню «Катюша» перед матчем между этими командами во втором туре чемпионата мира-2022 в Катаре.
Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором катарский оркестр исполняет мелодию из известной советской песни. Английские и американские фанаты рядом с музыкатами танцевали и размахивали флагами.
Англия и США провели матч друг против друга в Дохе на стадионе «Аль Байт» в пятницу, 25 ноября. Встреча завершилась со счетом 0:0.
В группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).
Англичане следующий матч проведут 29 ноября против Уэльса, а американцы в этот же день встретятся с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.
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Основные источники исследования