Бразилия играет вничью с Камеруном после первого тайма в матче ЧМ-2022

Сборные Бразилии и Камеруна не открыли счет в первом тайме матча группового этапа ЧМ-2022.

Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Дани Алвес стал самым возрастным игроком сборной Бразилии на чемпионатах мира.

Защитник появился на поле в стартовом составе в матче против сборной Камеруна на ЧМ-2022.

Таким образом, Алвес проводит игру в возрасте 39 лет и 210 дней.

Напомним, что сборная Бразилии досрочно гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022.