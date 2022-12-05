Бразилия — Корея: корейцы забили во втором тайме

Полузащитник сборной Кореи Пэк Сын Хо забил гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Бразилии.

Во втором тайме он размочил счет в матче — 1:4.

Корейский футболист нанес удар из-за пределов штрафной, и мяч после рикошета влетел в ворота бразильцев.