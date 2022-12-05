Бразилия — Корея: Пакета сделал счет 4:0 в пользу бразильцев

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Кореи.

Он отличился на 38-й минуте первого тайма. Счет стал уже 4:0 в пользу южноамериканской команды.

В матче 1/4 финала победитель матча Бразилия — Корея сыграет с командой Хорватии, которая ранее прошла Японию в 1/8 финала.