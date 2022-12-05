Бразилия — Корея: Ришарлисон довел преимущество бразильцев до крупного в первом тайме

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Кореи.

Уже в первом тайме он сделал счет 3:0 в пользу бразильской команды.

Ришарлисон после прекрасной комбинации вышел один на один с голкипером и аккуратно катнул мяч в угол.