Бразилия — Корея: Ришарлисон «умер» от удара в подошву. За что назначен пенальти?

На 11-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Корея арбитр Клеман Тюрпен, занимавший хорошую позицию, моментально отреагировал на падение Ришарлисона и назначил 11-метровый удар в ворота азиатской сборной.

Француз определил, что Чон У Ен нарушил правила в борьбе с бразильцем. Кореец собирался выбить мяч, Ришарлисон его опередил и тут же получил удар в подошву бутсы, который, наверное, произвел впечатление в динамике. При замедленном повторе контакт с голеностопом не выглядел настолько ужасным, чтобы причинить такую боль, которую изобразил Ришарлисон. Но основания для назначения пенальти возникли.