Неймар выйдет в основном составе сборной Бразилии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Кореей

Сборная Бразилии в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сыграет с командой Кореи. Стали известны составы команд на эту встречу.

В основу бразильской сборной вернулся нападающий Неймар, который восстановился после травмы.

Бразилия: Алиссон, Данило, Т.Силва, Маркиньос, Милитао, Каземиро, Пакета, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус, Неймар.

Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Юн Гвон, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом, Ли Чжа Сун, Хван Хи Чан, Сон Хын Мин, Чо Гю Сон.