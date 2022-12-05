Бразилия — Корея: Винисиус открыл счет на 7-й минуте матча

Нападающий сборной Бразилии Винисиус отличился в матче 1/8 финала чемпионата мира против Кореи.

Он открыл счет уже на 7-й минуте матча — 1:0.

После прострела в штрафную мяч оказался в ногах у Винисиуса, который аккуратно отправил его в угол ворот.