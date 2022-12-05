Бразилия сделала замену вратаря в конце матча против Кореи. На ЧМ-2022 сыграли все 26 человек из заявки

Тренерский штаб сборной Бразилии пошел на замену вратаря в конце матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Кореи.

При счете 4:1 в пользу бразильцев Алиссон покинул поле, а вместе него вышел Вевертон.

Таким образом, на турнире в Катаре сыграли все 26 футболистов, которые были в заявке сборной Бразилии.

Это новый рекорд в истории чемпионатов мира. Отметим, что на прошлых турнирах заявка ограничивалось 23 игроками.