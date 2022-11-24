Дубль Ришарлисона принес Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022

Сборная Бразилии со счетом 2:0 победила команду Сербии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Победу бразильской команде принес дубль нападающего Ришарлисона. Он забил оба своих гола во втором тайме.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.