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24 ноября, 23:55

Дубль Ришарлисона принес Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Ришарлисон.
Фото AFP
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Сборная Бразилии со счетом 2:0 победила команду Сербии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Победу бразильской команде принес дубль нападающего Ришарлисона. Он забил оба своих гола во втором тайме.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.

Чемпионат мира. Группа G
24 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Бразилия
2:0
Сербия
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Ришарлисон
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