Дубль Ришарлисона принес Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022

24 ноября, 23:55
Сборная Бразилии со счетом 2:0 победила команду Сербии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.
Победу бразильской команде принес дубль нападающего Ришарлисона. Он забил оба своих гола во втором тайме.
Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.
В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.