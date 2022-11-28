Бразилия — Швейцария: гол Винисиуса отменен из-за офсайда

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор на 64-й минуте открыл счет в матче с командой Швейцарии, но гол был отменен из-за офсайда.

Каземиро покатил мяч в свободную зону, Винисиус ушел от подката Нико Эльведи, ворвался в штрафную и направил мяч в дальний нижний угол ворот. ВАР бригада изучала атаку сборной Бразилии и заметила положение вне игры. Гол отменен.