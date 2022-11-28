Бразилия — Швейцария: Каземиро открыл счет в игре

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро на 83-й минуте открыл счет в игре с командой Швейцарии на чемпионате мира-2022 — 1:0.

Родриго отдал голевой пас, а Каземиро пробил с лета — мяч после небольшого рикошета залетел в правый угол ворот.