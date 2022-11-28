Бразилия — Швейцария: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

28 ноября сборные Бразилии и Швейцарии сыграют во втором туре группового турнира ЧМ-2022. Стали известны стартовые составы команд.

Бразилия: Алиссон, Силва, Маркиньос, Сандро, Милитао, Каземиро, Фред, Рафинья, Винисиус, Пакета, Ришарлисон.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу, Ридер, Эмболо, Варгас.

Начало матча в 19.00 по московскому времени.