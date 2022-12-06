Бразилия забила четыре гола в матче плей-офф ЧМ впервые с 1998 года

Сборная Бразилии забила четыре гола в матче плей-офф чемпионата мира впервые с 1998 года.

5 декабря в 1/8 финала ЧМ-2022 бразильцы обыграли Южную Корею со счетом 4:1. Как сообщает Opta, Бразилии забила четыре гола в матче плей-офф турнира впервые с 1998 года. Тогда команда победила Чили в 1/8 финала ЧМ (4:1).

Также в матче против корейцев бразильцы забили больше голов в первые 36 минут матча (4), чем за весь групповой этап ЧМ-2022 (3).

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира в Катаре сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.