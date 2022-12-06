Бразилия забрала себе два важных рекорда чемпионатов мира

Разгромив в матче 1/8 финала Корею (4:1), сборная Бразилии вышла на первое место в истории турнира по числу проведенных матчей и забитых голов.

Перед игрой с азиатами пентакампеоны делили лидерство по обоим показателям со сборной Германии, которая уже покинула Катар. До ЧМ-2028 никому не удастся подвинуть бразильцев с первого места, а вот в тройку по набранным очкам может подняться Аргентина, уже опередившая пропускающую турнир Италию по матчам и победам.

Команды, которые провели на чемпионатах мира 50 и более матчей

Команда Участия И В Н П М О Бразилия 22 113 76 18 19 236-107 246 ФРГ/Германия 20 112 68 21 23 232-130 225 Италия 18 83 45 21 17 128-77 156 Аргентина 18 85 46 15 24 144-96 153 Франция 16 70 37 13 20 129-81 124 Англия 16 73 32 22 19 103-66 118 Испания 16 66 31 16 19 108-75 109 Нидерланды 11 54 30 13 11 94-50 103 Уругвай 14 59 25 13 21 89-76 88 Бельгия 14 51 21 10 20 69-74 73 Швеция 12 51 19 13 19 80-73 70 Мексика 17 60 17 15 28 62-101 66

В матче с корейцами Бразилия повторила свой рекорд 68-летней давности по голам в первом тайме. В 1954 году ворота сборной Мексики поразили Пинга (дважды), Балтазар и Диди, в 2022-м Корею огорчили Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета. В XXI веке больше трех мячей за 45 минут забивали немцы (дважды) и англичане, а рекорд первых таймов удерживает сборная Югославии, которая в 1974 году еще до перерыва отправила в ворота Заира шесть безответных мячей.

Команды, забивавшие более трех голов в первом тайме матча чемпионата мира

Дата Стадия Команда Матч (1-й тайм) Голы 21.07.1930 Гр.турнир Уругвай Румыния — 4:0 (4:0) Дорадо, Скароне, Ансельмо, Сеа 05.06.1938 1/8 финала Венгрия Гол.Ост-Индия — 6:0 (4:0) Кохут, Тольди, Шароши, Женгеллер 12.06.1938 1/4 финала Швеция Куба — 8:0 (4:0) Веттерстрем-3. Келлер 02.07.1950 Гр.турнир Уругвай Боливия — 8:0 (4:0) Мигес-2, Видаль, Скьяффино 16.06.1954 Гр.турнир Бразилия Мексика — 5:0 (4:0) Пинга-2, Балтазар, Диди 17.06.1954 Гр.турнир Венгрия Корея — 9:0 (4:0) Кочиш-2, Пушкаш, Лантош 19.06.1954 Гр.турнир Австрия Чехословакия — 5:0 (4:0) Пробст-3, Стояспал 20.06.1954 Гр.турнир Турция Корея — 7:0 (4:0) Мамат Суат-2, Лефтер, Бурхан Саргын 26.06.1954 1/4 финала Австрия Швейцария — 7:5 (5:4) Вагнер-2, А.Кернер-2, Оцвирк 26.06.1954 1/4 финала Швейцария Австрия — 5:7 (4:5) Балламан-2, Хюги-2 03.06.1962 Гр.турнир Венгрия Болгария — 6:1 (4:0) Альберт-2, Тихи, Шоймоши 18.06.1974 Гр.турнир Югославия Заир — 9:0 (6:0) Баевич-2, Джаич, Шуряк, Каталински, Богичевич 19.06.1974 Гр.турнир Польша Гаити — 7:0 (5:0) Шармах-2, Лято, Дейна, Горгонь 06.06.1978 Гр.турнир ФРГ Мексика — 6:0 (4:0) Д.Мюллер, Х.Мюллер, Румменигге, Флоэ 16.07.1994 За 3-е место Швеция Болгария — 4:0 (4:0) Брулин, Мильд, Ларссон К.Андерссон 01.06.2002 Гр.турнир Германия Сауд.Аравия — 8:0 (4:0) Клозе-2, Баллак, Янкер 08.07.2014 1/2 финала Германия Бразилия — 7:1 (5:0) Кроос-2. Мюллер, Клозе, Хедира 24.06.2018 Гр.турнир Англия Панама — 6:1 (4:0) Стоунс-2, Кейн-2 05.12.2022 1/8 финала Бразилия Корея — 4:1 (4:0) Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон, Лукас Пакета

Южноамериканцы продолжили удачную серию в противостоянии с азиатскими командами на чемпионатах мира. Любопытно, что Китай, Япония и Корея получили от бразильцев по четыре безответных мяча, тогда как сборная КНДР ограничилась только двумя.

Матчи сборной Бразилии против азиатов на чемпионатах мира