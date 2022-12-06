Бразилия забрала себе два важных рекорда чемпионатов мира

Сегодня, 07:22
Разгромив в матче 1/8 финала Корею (4:1), сборная Бразилии вышла на первое место в истории турнира по числу проведенных матчей и забитых голов.
Перед игрой с азиатами пентакампеоны делили лидерство по обоим показателям со сборной Германии, которая уже покинула Катар. До ЧМ-2028 никому не удастся подвинуть бразильцев с первого места, а вот в тройку по набранным очкам может подняться Аргентина, уже опередившая пропускающую турнир Италию по матчам и победам.
Команды, которые провели на чемпионатах мира 50 и более матчей
|
Команда
|
Участия
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Бразилия
|
22
|
113
|
76
|
18
|
19
|
236-107
|
246
|
ФРГ/Германия
|
20
|
112
|
68
|
21
|
23
|
232-130
|
225
|
Италия
|
18
|
83
|
45
|
21
|
17
|
128-77
|
156
|
Аргентина
|
18
|
85
|
46
|
15
|
24
|
144-96
|
153
|
Франция
|
16
|
70
|
37
|
13
|
20
|
129-81
|
124
|
Англия
|
16
|
73
|
32
|
22
|
19
|
103-66
|
118
|
Испания
|
16
|
66
|
31
|
16
|
19
|
108-75
|
109
|
Нидерланды
|
11
|
54
|
30
|
13
|
11
|
94-50
|
103
|
Уругвай
|
14
|
59
|
25
|
13
|
21
|
89-76
|
88
|
Бельгия
|
14
|
51
|
21
|
10
|
20
|
69-74
|
73
|
Швеция
|
12
|
51
|
19
|
13
|
19
|
80-73
|
70
|
Мексика
|
17
|
60
|
17
|
15
|
28
|
62-101
|
66
В матче с корейцами Бразилия повторила свой рекорд 68-летней давности по голам в первом тайме. В 1954 году ворота сборной Мексики поразили Пинга (дважды), Балтазар и Диди, в 2022-м Корею огорчили Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета. В XXI веке больше трех мячей за 45 минут забивали немцы (дважды) и англичане, а рекорд первых таймов удерживает сборная Югославии, которая в 1974 году еще до перерыва отправила в ворота Заира шесть безответных мячей.
Команды, забивавшие более трех голов в первом тайме матча чемпионата мира
|
Дата
|
Стадия
|
Команда
|
Матч (1-й тайм)
|
Голы
|
21.07.1930
|
Гр.турнир
|
Уругвай
|
Румыния — 4:0 (4:0)
|
Дорадо, Скароне, Ансельмо, Сеа
|
05.06.1938
|
1/8 финала
|
Венгрия
|
Гол.Ост-Индия — 6:0 (4:0)
|
Кохут, Тольди, Шароши, Женгеллер
|
12.06.1938
|
1/4 финала
|
Швеция
|
Куба — 8:0 (4:0)
|
Веттерстрем-3. Келлер
|
02.07.1950
|
Гр.турнир
|
Уругвай
|
Боливия — 8:0 (4:0)
|
Мигес-2, Видаль, Скьяффино
|
16.06.1954
|
Гр.турнир
|
Бразилия
|
Мексика — 5:0 (4:0)
|
Пинга-2, Балтазар, Диди
|
17.06.1954
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
Корея — 9:0 (4:0)
|
Кочиш-2, Пушкаш, Лантош
|
19.06.1954
|
Гр.турнир
|
Австрия
|
Чехословакия — 5:0 (4:0)
|
Пробст-3, Стояспал
|
20.06.1954
|
Гр.турнир
|
Турция
|
Корея — 7:0 (4:0)
|
Мамат Суат-2, Лефтер, Бурхан Саргын
|
26.06.1954
|
1/4 финала
|
Австрия
|
Швейцария — 7:5 (5:4)
|
Вагнер-2, А.Кернер-2, Оцвирк
|
26.06.1954
|
1/4 финала
|
Швейцария
|
Австрия — 5:7 (4:5)
|
Балламан-2, Хюги-2
|
03.06.1962
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
Болгария — 6:1 (4:0)
|
Альберт-2, Тихи, Шоймоши
|
18.06.1974
|
Гр.турнир
|
Югославия
|
Заир — 9:0 (6:0)
|
Баевич-2, Джаич, Шуряк, Каталински, Богичевич
|
19.06.1974
|
Гр.турнир
|
Польша
|
Гаити — 7:0 (5:0)
|
Шармах-2, Лято, Дейна, Горгонь
|
06.06.1978
|
Гр.турнир
|
ФРГ
|
Мексика — 6:0 (4:0)
|
Д.Мюллер, Х.Мюллер, Румменигге, Флоэ
|
16.07.1994
|
За 3-е место
|
Швеция
|
Болгария — 4:0 (4:0)
|
Брулин, Мильд, Ларссон К.Андерссон
|
01.06.2002
|
Гр.турнир
|
Германия
|
Сауд.Аравия — 8:0 (4:0)
|
Клозе-2, Баллак, Янкер
|
08.07.2014
|
1/2 финала
|
Германия
|
Бразилия — 7:1 (5:0)
|
Кроос-2. Мюллер, Клозе, Хедира
|
24.06.2018
|
Гр.турнир
|
Англия
|
Панама — 6:1 (4:0)
|
Стоунс-2, Кейн-2
|
05.12.2022
|
1/8 финала
|
Бразилия
|
Корея — 4:1 (4:0)
|
Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон, Лукас Пакета
Южноамериканцы продолжили удачную серию в противостоянии с азиатскими командами на чемпионатах мира. Любопытно, что Китай, Япония и Корея получили от бразильцев по четыре безответных мяча, тогда как сборная КНДР ограничилась только двумя.
Матчи сборной Бразилии против азиатов на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
08.06.2002
|
Согвипхо
|
Гр.турнир
|
Китай — 4:0
|
Роберто Карлос, Ривалдо, Роналдиньо, Роналдо
|
22.06.2006
|
Дортмунд
|
Гр.турнир
|
Япония — 4:1
|
Роналдо, Жуниньо Пернамбукано, Жилберто
|
15.06.2010
|
Йоханнесбург
|
Гр.турнир
|
КНДР — 2:1
|
Майкон, Элано
|
05.12.2022
|
Доха
|
1/8 финала
|
Корея — 4:1
|
Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон, Лукас Пакета
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)