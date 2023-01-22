Дуглас Сантос: «Счастлив, что Месси стал чемпионом мира»

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира.
— Аргентина выиграла чемпионат мира. Стереотипно считается, что для любого бразильца это худший сценарий из возможных. Действительно, бразильцы расстроены? — вопрос Дугласу.
— Точно нет никакого расстройства от того, что Аргентина победила. Скажу больше: я счастлив, что Месси стал чемпионом мира, потому что у него еще не было этого титула. Думаю, Месси окончательно утвердился в звании лучшего игрока планеты. И совершенно справедливо то, что он привел Аргентину к этой победе. Абсолютно заслуженный титул.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования