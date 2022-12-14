Бразильской конфедерации футбола предъявлен иск на миллион реалов из-за истории с котом на пресс-конференции

Бразильской конфедерации футбола предъявлен судебный иск из-за ситуации с котом на пресс-конференции чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает El Grafico.

Группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных и обороны Бразилии подали иск против Бразильской футбольной конфедерацию (CFB) на один миллион реалов (200 тысяч долларов).

Они также потребовали публичных извинений и организации программы по обучению работников CFB охране окружающей среды и уходу за животными.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Бразилия потерпела поражение от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) и вылетела с турнира. Во время пресс-конференции перед этим матчем на стол, за которым сидели форвард бразильцев Винисиус и пресс-атташе национальной команды, запрыгнул кот. Представитель пресс-службы сборной Бразилии схватил животное и сбросил его со стола. Инцидент вызвал бурную негативную реакцию в СМИ и среди многих болельщиков.

После поражения сборной Бразилии от Хорватии в сети высмеяли вылет бразильцев с ЧМ-2022 мемом, на котором вместо кошки изображен бразильский флаг, а к лицу пресс-атташе бразильской команды подставлен хорватский флаг.