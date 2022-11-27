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Сегодня, 13:24

Брейтуэйт назвал Мбаппе одним из лучших игроков в мире

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Дании и «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт прокомментировал игру форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. В матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре французы победили датчан (2:1). 23-летний форвард отметился дублем в ворота Каспера Шмейхеля.

«Мбаппе — впечатляющий игрок. Невероятный футболист с потрясающим менталитетом. Сейчас он один из лучших игроков в мире. Килиан находится на отличном уровне», — цитирует Брейтуэйта AS.

Чемпионат мира-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Сборная Франции играет в группе D против Дании, Туниса и Австралии. По итогам двух встреч французы занимают первое место, набрав 6 очков. Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — 18.00 мск.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
Мартин Брейтуэйт
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