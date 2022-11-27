Брейтуэйт назвал Мбаппе одним из лучших игроков в мире

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Нападающий сборной Дании и «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт прокомментировал игру форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. В матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре французы победили датчан (2:1). 23-летний форвард отметился дублем в ворота Каспера Шмейхеля.
«Мбаппе — впечатляющий игрок. Невероятный футболист с потрясающим менталитетом. Сейчас он один из лучших игроков в мире. Килиан находится на отличном уровне», — цитирует Брейтуэйта AS.
Чемпионат мира-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Сборная Франции играет в группе D против Дании, Туниса и Австралии. По итогам двух встреч французы занимают первое место, набрав 6 очков. Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — 18.00 мск.
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