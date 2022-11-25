Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:55

Булыкин — о первом туре ЧМ: «Япония и Саудовская Аравия сделали большой шаг к выходу из групп»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги 1-го тура группового турнира ЧМ-2022 в Катаре.

«Первый тур поразил сенсациями. Со знаком плюс поразили своей игрой французы, англичане и испанцы. Со знаком минус — аргентинцы и немцы, которые свои матчи проиграли. Первый тур в исполнении японцев и футболистов Саудовской Аравии удивил. Когда после 0:1 обе команды не бросили играть, а, наоборот, прибавили и смогли выиграть матчи, в которых никто не мог подумать о таком результате. Это уже большой шаг к выходу из группы. Надо настраиваться на следующую игру не меньше и так же биться, чтобы сил хватило и фортуна не отвернулась», — сказал Булыкин «СЭ».

22 ноября Саудовская Аравия выиграла у Аргентины (2:1), а день спустя японцы победили Германию со счетом 2:1.

Конкурс прогнозов по ЧМ-2022. Участвуй в розыгрыше 500 тысяч рублей!

Дмитрий Булыкин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Японии по футболу
0
Читайте также
«Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения
«Ездил в больницу по ночам, игроки ничего не знали». Шокирующая борьба ван Гала с раком
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022
Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»
Нидерланды — Эквадор: Валенсия в начале второго тайма сравнял счет
Нападающий сборной Сенегала Диа: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»
ЧМ-2022: Нидерланды — Эквадор, Англия — США и Катар на грани вылета. Онлайн-трансляция 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Комментатор Денис Казанский удивился фразе 71-летнего ван Гала о сексе с женой

Сенегал обыгрывает Катар после первого тайма матча ЧМ-2022