Булыкин — о первом туре ЧМ: «Япония и Саудовская Аравия сделали большой шаг к выходу из групп»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги 1-го тура группового турнира ЧМ-2022 в Катаре.

«Первый тур поразил сенсациями. Со знаком плюс поразили своей игрой французы, англичане и испанцы. Со знаком минус — аргентинцы и немцы, которые свои матчи проиграли. Первый тур в исполнении японцев и футболистов Саудовской Аравии удивил. Когда после 0:1 обе команды не бросили играть, а, наоборот, прибавили и смогли выиграть матчи, в которых никто не мог подумать о таком результате. Это уже большой шаг к выходу из группы. Надо настраиваться на следующую игру не меньше и так же биться, чтобы сил хватило и фортуна не отвернулась», — сказал Булыкин «СЭ».

22 ноября Саудовская Аравия выиграла у Аргентины (2:1), а день спустя японцы победили Германию со счетом 2:1.

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