Булыкин оценил шансы сборной Германии на победу в чемпионате мира-2022

23 ноября, 17:10
Экс-игрок «Байера» Дмитрий Булыкин оценил шансы сборной Германии на победу в ЧМ-2022, который 20 ноября стартовал в Катаре.
«Посмотрим по сегодняшней игре, в какой форме находятся игроки. Германия всегда является одним из фаворитов на победу, будь то чемпионат Европы или мира. По сегодняшней игре будет понятно, на что они могут рассчитывать. По-любому они дойдут далеко», — цитирует Булыкина «Спорт День за Днем».
Он также считает, что Франция, Бразилия и Аргентина станут основными соперниками немцев в турнире.
На данный момент Германия играет с Японией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Счет в матче к 51-й минуте — 1:0 в пользу немцев.
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