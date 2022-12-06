Булыкин — о победе Марокко над Испанией: «Это сенсация. Пройти Испанию — многого стоит, россияне об этом знают»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на победу Марокко над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, по пен. 3:0).

«Это сенсация. Испанцы должны были забивать и проходить, но сборная Марокко сотворила сенсацию, билась до конца. Могли и раньше решить вопрос. В серии пенальти вратарь Марокко оказался непробиваем. Думаю, у болельщиков Марокко по всему миру сегодня будет праздник. Пройти Испанию — это многого стоит. Россияне об этом знают.

Для Марокко это уже праздник. Даже если команда пройдет Португалию или Швейцарию, а у них там шансы 50 на 50, потом, конечно, французы будут. Однако для Марокко проход Испании — большое достижение. Они могут гордиться. Психологически это может им помочь в следующей игре. Над ними нет давления, они могут показать одну из своих лучших игр, так как выполнили свои максимальные задачи", — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина.

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который пройдет 6 декабря.