Булыкин рассказал, какая сборная его больше всего удивила на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих фаворитах чемпионата мира-2022.

«После группового этапа мой список фаворитов изменился. Германия вылетела, Бельгия была моим теневым фаворитом, но они тоже никуда не пробились. Поэтому фаворитами турнира остаются Франция, Аргентина, Бразилия и Нидерланды.

Какая сборная больше всего удивила на ЧМ-2022? Наверное, Япония, которая заняла первое место в группе. Марокканцы тоже удивили. А вот мексиканцы, немцы и бельгийцы удивили, но со знаком минус. Много чего удивляет, но на то это и чемпионат мира, чтобы было много сенсаций и сюрпризов", — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.