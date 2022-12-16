Бушманов назвал фаворита в матче за третье место между Хорватией и Марокко на ЧМ-2022

Бывший футболист и тренер «Спартака» Евгений Бушманов рассказал о своих ожиданиях от матча за третье место на ЧМ-2022 между сборными Марокко и Хорватии.

«Я думаю, что игра должна быть более открытой. Это не финал, хотя утешительный финал — за третье место. Хотя уверен, и хорваты, и марокканцы хотят завоевать медали. Это тоже почетно — на чемпионате мира. Другое дело, что у хорватов было на день больше на восстановление. Это фактор такой — достаточно важный. Думаю, Хорватия будет фаворитом из-за дополнительного дня отдыха», — приводит слова Бушманова «Газета.ru».

Матч за третье место чемпионата мира-2022 состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18.00 мск.