Бушманов оценил форму Месси перед полуфинальным матчем между сборными Аргентины и Хорватии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил кондиции нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси перед полуфиналом ЧМ-2022.

«Месси в хорошей форме, даже невооруженным взглядом видно, что он больше двигается, чем в матчах за клуб. Через матчи приходит сыгранность с командой, улучшается взаимодействие. Поэтому жду интересной игры: естественно, Месси — тот игрок, который способен сделать результат в любом матче», — цитирует Бушманова «Газета.Ru».

На чемпионате мира-2022 Месси провел пять матчей за национальную команду своей страны, в которых забил четыре гола.

Аргентина сыграет с Хорватией в рамках полуфинала мирового первенства сегодня, 13 декабря. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.