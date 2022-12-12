Бускетс намерен завершить карьеру в сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс раздумывает над завершением международной карьеры, сообщает Relevo.

Бускетс дебютировал за сборную Испании в апреле 2009 года и с тех пор выиграл с командой чемпионаты мира и Европы.

На ЧМ-2022 «красная фурия» вылетела от Марокко на стадии 1/8 финала.

Текущее соглашение Бускетса с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Ранее появилась информация, что 34-летний хавбек может уезжать в МЛС в конце нынешнего сезона.