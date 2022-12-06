Бускетс повторил рекорд Рамоса и Касильяса по количеству матчей на ЧМ в составе сборной Испании

Испания в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 играет против команды Марокко.

В основном составе испанской сборной на эту встречу вышел полузащитник Серхи Бускетс.

Бускетс проводит свой 17-й матч на чемпионате мира — это повторение рекорда Испании.

Также по 17 матчей на ЧМ за Испанию провели защитник Серхио Рамос и голкипер Икер Касильяс.

Отметим, что Рамос еще продолжает профессиональную карьеру и выступает за «ПСЖ». Но защитник не попал в заявку сборной Испании на ЧМ-2022.