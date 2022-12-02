Бускетс — о поражении от Японии: «Казалось, что мы держим игру под контролем»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче группового турнира ЧМ-2022.

«Казалось, что мы держим игру под контролем. Японцы надеялись на контратаку. Во втором тайме у них получилось. Мы допустили ошибку в начале, они подбирались к воротам, создавая опасные моменты на контратаках. Хорошо, что мы вышли в плей-офф. То, что кто-то занял первое или второе место в группе, не значит, что будет легче или сложнее», — цитирует Marca Бускетса.

Сборная Японии набрала 6 очков и заняла первое место в группе Е. Испания с 4 очками стала второй. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже.