Был ли пенальти на Криштиану Роналду? Мнение Юрана

Юран считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота Ганы в матче против Португалии

Бывший нападающий «Бенфики» Сергей Юран считает, что в матче 1-го тура ЧМ-2022 Португалия — Гана арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота африканцев.

— После первого тайма сложно было представить, что мы увидим в этом матче аж пять мячей, — говорит Юран. — Честно говоря, ожидал от португальцев большего. На бумаге они явно сильнее. Уровень футболистов, как ни крути, разный. Но в перерыве я даже не был уверен, что подопечные Фернанду Сантуша возьмут три очка.

— Но ведь взяли.

— В итоге сказался опыт. Европейцы помастеровитее, довольно быстро наказывали африканцев за ошибки. С другой стороны, этот пенальти на Роналду...

— Его не было?

— Мне кажется, если бы это был не Криштиану, то арбитр бы не показал на «точку».

— Даже так?

— На повторе видно, что защитник сборной Ганы играет в мяч. Арбитр посчитал, что африканец подтолкнул португальца? Ну не знаю... Спорненький такой 11-метровый. Если бы Португалии противостояла более статусная команда, а не Гана, сомневаюсь, что судья принял бы именно такое решение.

— Скорее это игровой мировой момент?

— Да. На мой взгляд, следовало назначить угловой. Не знаю, почему ВАР не вмешался. При этот первый гол Гану не выбил из колеи. Африканцы счет сравняли. Подумал, что на кураже могут развить успех или как минимум удержать ничью. Однако они «просели», быстро пропустили еще два гола. Это уже нехватка опыта...

— При этом в концовке вратарь португальцев чуть не привез третий гол.

— Согласен. Ошибка... Португалии повезло, что игрок сборной Ганы поскользнулся. Есть вопросы к голкиперу. На чемпионате мира так терять концентрацию нельзя. Понятно, что добавили 9 минут, однако все нужно контролировать до последней секунды. Ничья действительно могла стать реальностью.